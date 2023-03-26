19:35 (мск), источник: Газета.Ру
Актриса Екатерина Климова рассказала о домогательствах от трех режиссеров
Актриса Екатерина Климова призналась, что ей приходилось сталкиваться с домогательствами в профессии. Ее слова приводит «СтарХит».
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«У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать и когда. Это было раз фиаско, два, три… Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех их встретила, я подумала — как так оказалось?» — сказала она.
По словам Климовой, ей казалось, что жизнь и карьера на этом этапе закончились, однако по итогу она взяла себя в руки.
Говоря о ситуации с девушками, обвинившими Харви Вайнштейна в изнасиловании и домогательствах, Климова ответила: «У тебя есть возможность встать и уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Но если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить».
Ранее сообщалось, что одной из жертв Вайнштейна оказалась сибирячка Евгения Чернышова. Именно на основе ее показаний суд приговорил бывшего медиамагната Харви Вайнштейна к еще 16 годам тюремного заключения.