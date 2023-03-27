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05:54 (мск), источник: Известия

Профсоюз работников здравоохранения попытался разобраться в порядке новых соцвыплат

Новая социальная надбавка медикам, утвержденная правительством с января 2023 года, не выплачивается в полном объеме из-за разных трактовок постановления кабмина, выяснили «Известия». От 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей ежемесячно должны получать 1,1 млн человек — сотрудники поликлиник, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. Первые выплаты за январь получили уже 744 тыс. человек, но медики жалуются, что местные минздравы назначают их далеко не всем категориям, упомянутым в постановлении правительства.

Источник: РИА "Новости"

Правительство с 1 января 2023 года установило специальную социальную выплату для отдельных категорий медицинских работников. В частности, она положена сотрудникам первичного звена здравоохранения (поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты), центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи — всего около 1,1 млн человек.

Размер выплат зависит от категорий и составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. 16 марта Минздрав отчитался: более 744 тыс. медработников уже начислены выплаты за январь. Однако большинству ожидающих выплату остается неясным, кому и сколько положено и положено ли вообще — документ породил массу вопросов из-за того, что допускает различные трактовки.

Профсоюз работников здравоохранения сразу после появления постановления направил просьбу о разъяснениях в Минздрав, Минтруд, «Народный фронт». В обращении содержалась просьба прояснить ситуацию по межрайонным больницам, структурным подразделениям городских, областных, краевых больниц, находящихся в сельской местности, по сотрудникам травмпунктов и женских консультаций, отделениям экстренной консультативной скорой медицинской помощи и еще нескольким видам учреждений здравоохранения.

В распоряжении «Известий» есть ответ Минздрава на обращение профсоюза. В нем говорится, что все разъяснения опубликованы 10 февраля на портале нормативно-правовых актов.

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