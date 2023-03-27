Очередь на переправу в Крым растет

За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 255 автомобилей и 305 пассажиров.
«С утра 27 марта на парковке в поселке Ильич находится 77 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 113,1 тысяч пассажиров, 90,1 тысяч автотранспортных средств и 11,3 тысяч железнодорожных вагонов.
Ограничения на Керченской переправе
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают все большегрузы.
Кроме того, с 11 декабря 2022 года действует запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту. Дальнобойщикам рекомендуют выбирать для проезда альтернативный автодорожный маршрут. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части моста осуществляется в штатном режиме. И сейчас власти рассматривают возможность запуска движения по мосту небольших грузовых машин и порожних грузовиков. Это предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.
Штормовое предупреждение в Крыму
По состоянию на утро понедельника действующего штормового предупреждения по Керченскому проливу не было. Однако в целом по Крыму оно объявлено — из-за усиления ветра.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17−22 м/с. В МЧС предупредили о риске нарушения транспортного сообщения. С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.