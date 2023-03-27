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10:33 (мск), источник: РИА Крым

Очередь на переправу в Крым растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 77 машин, днем ранее сообщалось о 61 фуре. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 255 автомобилей и 305 пассажиров.

«С утра 27 марта на парковке в поселке Ильич находится 77 машин. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 113,1 тысяч пассажиров, 90,1 тысяч автотранспортных средств и 11,3 тысяч железнодорожных вагонов.

Ограничения на Керченской переправе

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают все большегрузы.

Кроме того, с 11 декабря 2022 года действует запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту. Дальнобойщикам рекомендуют выбирать для проезда альтернативный автодорожный маршрут. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части моста осуществляется в штатном режиме. И сейчас власти рассматривают возможность запуска движения по мосту небольших грузовых машин и порожних грузовиков. Это предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.

Штормовое предупреждение в Крыму

По состоянию на утро понедельника действующего штормового предупреждения по Керченскому проливу не было. Однако в целом по Крыму оно объявлено — из-за усиления ветра.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17−22 м/с. В МЧС предупредили о риске нарушения транспортного сообщения. С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.

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