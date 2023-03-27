День рождения «ОК»: как произошло самое популярное слово в мире 23 марта свой день рождения отмечает выражение «ОК». Мы используем его постоянно, но мало что знаем о самом популярном слове нашего времени
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
14:34 (мск), источник: © РИА Новости

В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе

НОВОСИБИРСК, 27 мар — РИА Новости. Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации.

Источник: © РИА Новости

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меладзе якобы вновь планирует гастроли по России, в частности в сибирских городах.

«Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен», — сказали РИА Новости в ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которое ранее занималось продажей билетов на выступление артиста. На сайте организации также сказано, что мероприятие отменено, до зрителей доведены правила возврата билетов. Ранее в Новосибирске было запланировано два концерта Меладзе — на 26 и 30 апреля.

Информацию о возможном концерте певца 27 апреля в Кемерово РИА Новости также опровергли.

«У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля — ред.) и ни на какие ближайшие даты», — сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса «Арена» Елена Гермашева.

«Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши», — заявили РИА Новости в «Титов-Арене», где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт.

Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы «между близкими народами установилось согласие».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США
'Проукраинские активисты' атаковали американские базы в Сирии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
музыка