В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меладзе якобы вновь планирует гастроли по России, в частности в сибирских городах.
«Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен», — сказали РИА Новости в ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которое ранее занималось продажей билетов на выступление артиста. На сайте организации также сказано, что мероприятие отменено, до зрителей доведены правила возврата билетов. Ранее в Новосибирске было запланировано два концерта Меладзе — на 26 и 30 апреля.
Информацию о возможном концерте певца 27 апреля в Кемерово РИА Новости также опровергли.
«У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля — ред.) и ни на какие ближайшие даты», — сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса «Арена» Елена Гермашева.
«Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши», — заявили РИА Новости в «Титов-Арене», где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт.
Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы «между близкими народами установилось согласие».