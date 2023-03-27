15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первую напечатанную на 3D-принтере ракету отправили в космос
Однако аппарат не вышел на орбиту.
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Ночью 22 марта на мысе Канаверал (штат Флорида) была запущена первая в мире напечатанная на 3D-принтере ракета-носитель Terran 1, сообщает Phys.org. Она стартовала в 23.25 по восточному времени.
Спустя несколько минут полета в верхней ступени возникла проблема, из-за которой корабль не смог выйти на орбиту. Отмечается, что ракета не несла грузы или спутники.
Миссия получила название Good Luck, Have Fun («Удачи, повеселитесь»), целью которой было изучение поведения ракеты-носителя на стартовой площадке и во время полета. В компании-разработчике Relativity Space заявили, что, несмотря на неудачный запуск, инженеры убедились в том, что полет ракет, напечатанных на 3D-принтере, возможен.
Недавно стало известно, что в селе Айша Зеленодольского района Татарстана с помощью инновационных технологий 3D-печати возводится первый в России жилой комплекс.
Олеся Маевская