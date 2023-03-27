Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу»

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью “За отвагу” Симоненко Федора Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области», — говорится в документе.
В начале марта на территорию приграничного Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли.
В одной из машин в школу ехали десятилетний Федор и еще две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но несмотря на это смог увести своих спутниц с места обстрела.
Ребенку провели четырехчасовую операцию, врачам удалось извлечь пулю, попавшую в левую плевральную полость. Около двух недель Федор провел в больнице, в середине марта его выписали.
Президент Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.