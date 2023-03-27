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16:33 (мск), источник: © РИА Новости

Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

«РГАНТД впервые публикует фотографии с места авиакатастрофы», — говорится в сообщении в Telegram-канале архива.

Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе 27 марта 1968 года. Утром он вместе с инструктором летчиком-фронтовиком Владимиром Серегиным взлетел с подмосковного аэродрома Чкаловский на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 УТИ. Через несколько минут Гагарин доложил, что выполнил упражнения и получил разрешение возвращаться на аэродром.

Практически сразу после этого их самолет упал у деревни Новоселово, недалеко от Киржача и Покрова Владимирской области. Несмотря на множество версий, точные причины катастрофы до сих пор не известны.

По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было нормальным. Затем произошло неизвестное событие, после которого самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.

Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.

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