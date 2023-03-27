17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Телесные запахи облегчают признаки социофобии
При этом ученые предполагают, что эффект может оказывать просто физическое присутствие другого человека рядом.
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Специалисты Европейской психиатрической ассоциации опубликовали исследование на портале EurekAlert, показывающее, можно ли улучшить эффект от лечения социофобии с помощью осознанности. В частности — используя химические «сигналы» из пота других людей.
Авторы уточняют, что на эмоциональном состоянии людей сказываются химические соединения, которые выделяют наши тела. Такие механизмы «сигнализации» имеют глубокие эволюционные корни: они описаны у многих животных и помогали первым людям и их предкам регулировать отношения в группе.
В начале исследования ученые собрали образцы пота добровольцев, переживающих определенные эмоции. Для того, чтобы привести людей в нужное расположение духа, им показывали клипы из разных фильмов, в частности, фрагменты из фильма ужасов «Проклятие» должны были напугать зрителя, «Мистер Бин на отдыхе» и «Действуй, сестра» — рассмешить, и так далее.
Из собранного пота исследователи выделили химические вещества, которые считают сигналами эмоционального состояния. Химики отметили, что в целом пот содержит свыше 300 различных соединений. Полученные препараты испытали на 48 женщинах с социофобией, возраст которых варьировал от 15 до 35 лет.
Добровольцев разделили на три группы по 16 человек, после чего на протяжении двух дней все они проходили терапию на основе осознанности. Одна группа подвергалась воздействию экстрактов пота людей, смотревших фильмы ужасов, другая — тех, которые потели под комедии. Третья выступала в качестве группы контроля.
«Мы обнаружили, что испытуемые, которые вдыхали запах людей, смотревших смешные или страшные фильмы, лучше реагировали на терапию осознанности (по сравнению с теми, кто не испытывал такого воздействия), — сказала одна из авторов научной работы Элиза Винья. — Мы были несколько удивлены, узнав, что эмоциональное состояние человека, от которого мы получили пот, не повлияло на результаты лечения».
Недавнее исследование показало, как с годами менялись «рождественские» запахи. Несколько столетий назад цитрусовые ароматы означали вовсе не начало праздничного периода.
Олеся Маевская