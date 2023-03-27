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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый из Гарварда организовал поиски инопланетного зонда, упавшего на Землю

Ему уже удалось собрать 1,5 миллиона долларов на будущую экспедицию.

Источник: Reuters

Астрофизик из Гарварда Ави Лёб организует поиски инопланетного космического аппарата, который, предположительно, прилетел на Землю извне Солнечной системы еще в 2014 году. Как сообщает The Guardian, экспедиция пройдет летом 2023 года на дне Тихого океана, у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

Ученый отправится с исследовательской командой на поиски обломков межзвездного метеорита, который, как считает астрофизик, может оказаться исследовательским зондом. Ему уже удалось собрать 1,5 миллиона долларов (более 115 миллионов рублей).

Ранее астроном-любитель рассчитал, какова вероятность инопланетного вторжения на Землю.

Олеся Маевская

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