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10:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешествуем по России: Астрахань

Путешествия по России — не альтернатива поездкам за границу, а увлекательное приключение, ведь в нашей огромной стране немало неизведанных локаций и удивительных мест. Предлагаем вместе с нами посетить интересные города России. Сегодня мы изучим регион контрастов — знаковые места Астрахани.

Астрахань не часто рассматривают как самостоятельное туристическое направление: обычно это перевалочный пункт для тех, кого интересует рыбалка в дельте Волги и просмотр лотосовых полей там же, или место, где можно купить осетрину и «настоящий» арбуз. Меж тем это потрясающий и удивительный город, стоящий на перекрестке дорог, наций и культур. И пусть не все его достопримечательности очевидны и не все в идеальном состоянии (будьте готовы к ветхому виду многих памятников архитектуры), но тем интереснее их выискивать и узнавать, какая история стоит за каждым.

Впрочем, путеводитель вам может и не понадобиться — порой надо просто встать напротив понравившегося здания и посмотреть на него с интересом: рядом обязательно окажется человек, который расскажет вам о нем. Пусть не со стопроцентной достоверностью, но с большой любовью.

Посмотреть полную версию фотопрогулки по старейшему культурному центру Нижнего Поволжья и Прикаспия — Астрахани можно тут.

Еще больше диафильмов с путешествиями по другим городам России вы найдете в нашей коллекции.

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