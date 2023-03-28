04:05 (мск), источник: Известия
Кассовый отрыв: в РФ хотят ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах
Почему инициатива может привести к банкротству бизнеса.
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В России предлагают ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах. В частности, мера должна затронуть бутилированную воду и хлебобулочные изделия. Соответствующий законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР, выяснили «Известия». Впрочем, эксперты считают, что принятие документа в нынешнем виде приведет к банкротству бизнеса, который должен окупать дорогую аренду площадей на таких объектах.
Фракция ЛДПР подготовила поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Документ предусматривает ограничение наценки на продовольственные товары, которые продаются на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах и аэропортах. Авторы предлагают наделить правительство полномочиями по определению перечня такой продукции, а также уровня максимальной надбавки, которую предприниматели имеют право установить.
Справка «Известий»
В России, согласно действующему законодательству, есть перечень социально значимых продуктов питания, цены на которые могут регулироваться государством. В настоящее время в него входят 24 товара, в том числе молоко, яйца, мясо, хлеб, мука, крупы и овощи. Предельные розничные цены на них могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного региона или нескольких рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.
«На территориях железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов продовольственные товары реализуются с существенной торговой наценкой по сравнению с такими же в магазинах, торговых сетях и иных точках продаж», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется у «Известий».
При этом у путешественников нет возможности приобрести эти товары в иных местах. Поэтому они вынуждены принимать такую несправедливую ценовую политику, полагают авторы инициативы.
«Более того, в аэропортах граждане, по сути, не имеют альтернатив, кроме как согласиться на покупку необходимых продовольственных товаров по завышенным ценам, так как правилами проведения предполетного досмотра не допускается, например, проносить емкости с жидкостью вместимостью более 100 мл», — уточняется в пояснительной записке.
Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, причиной разработки поправок стали регулярные обращения граждан по поводу этой проблемы.
— Достаточно просто послушать пассажиров аэропортов, которые сегодня тратят баснословные деньги, чтобы купить, например, простую питьевую воду. Мы считаем, что для таких отдельных зон, где у бизнеса есть право на установление своей стоимости товаров, цены должны регулироваться государством, — сказал он.
По его словам, речь не идет о красной икре или дорогих колбасах.
— Мы имеем в виду в первую очередь воду, хлебобулочные изделия и другие продовольственные товары, стоимость которых не должна в десятки раз превышать себестоимость, — уточнил парламентарий.
По его словам, речь пойдет о небольшом перечне товаров, уровень максимальной наценки на которые не должен превышать 10%.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС, в случае поступления законопроекта в официальном порядке ведомство рассмотрит инициативу и даст всестороннюю оценку. «Известия» также обратились в правительство с просьбой оценить перспективы принятия законопроекта.
Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев сообщил «Известиям», что он и его коллеги пока не готовы давать оценку инициативе. Первый зампред «Справедливой России — За правду» Олег Нилов считает, что сначала необходимо ограничить рост цен на все основные продукты питания, а затем уже заниматься аэропортами и вокзалами.
Первый зампред комитета по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев, напротив, поддерживает идею коллег. При этом парламентарий напомнил о ранее подготовленном межфракционном законопроекте, который предполагал установление уровня надбавки на отдельные виды социально значимых продуктов питания в размере не более 10% к отпускной цене. Однако Госдума его пока не рассматривала.
Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что ограничение наценки в 10% справедливо, но нужно учитывать, что большинство магазинов в таком случае будут вынуждены закрыться.
— Аренда торговых площадей на территории вокзалов и аэропортов сильно дороже, чем, например, у магазина в центре Москвы. Поэтому часто пассажиры видят высокие цены на продукты питания: компаниям нужно «отбить» высокую ставку, — пояснил эксперт.
По его словам, инициатива требует дополнительной проработки. Например, справедливым было бы бороться не с наценкой, а с высокой стоимостью аренды для таких компаний, предложил Илья Зотов.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также связывает высокие продуктовые цены на транспортных объектах со стоимостью аренды помещений. При этом эксперт поддерживает идею каким-то образом ограничить наценку, но не на уровне 10%.
— Есть логика в том, чтобы какую-то долю или группу товаров, которые являются принципиально важными, ограничить одной ценовой позицией. Например, питьевую воду. Но что касается уровня наценки в 10% — это невыполнимая цифра, — пояснил он.
По его словам, сейчас наценка на вокзалах и в аэропортах существенно больше 100% стоимости товара (около 150%). Поэтому адекватным было бы ввести ограничения на уровне 30−40%, чтобы это приблизило цены к их уровню в обычном супермаркете, считает Михаил Бурмистров.
Партнер BGP Litigation, председатель генсовета Ассоциации антимонопольных экспертов Ирина Акимова заметила, что вопрос о необоснованной стоимости продуктов на территории аэропортов и вокзалов стоит достаточно давно.
— Фактически в настоящее время никаких ограничений при установлении цены на товары в границах аэропортов не существует. Несмотря на то что конкуренция там ограничена, в практике территориальных органов ФАС есть лишь несколько примеров, когда ведомству удалось установить доминирующее положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в аэропортах, и выдать предупреждение в связи с необоснованными ценами на товары, — отметила она.
«Известия» также направили запросы в пресс-службы РЖД, аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, а также в «Мосгортранс» и Минтранс РФ.
Как сообщили «Известиям» в Шереметьево, аэропорт не осуществляет непосредственно торговую деятельность — целесообразно обратиться за комментариями в соответствующие по профилю организации. Ценовая политика — прерогатива концессионера и аэропорт не определяет цены для конечного потребителя, сказали в пресс-службе Домодедово.