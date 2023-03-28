В МХТ им. Чехова наградили лауреатов Премии Художественного театра

Гостями премии стали: вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. Также в зале присутствовали: Михаил Швыдкой, Владимир Толстой, Федор Бондарчук, Александр Петров, Евгений Водолазкин, Дмитрий Бак, Светлана Ходченкова, Данила Козловский, Оксана Акиньшина и многие другие.
Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский подчеркнул, что театр во все времена оставался магнитом для зрителя, потому что разговаривал на языке времени, не теряя взгляда в перспективу.
«Помогая другим и отмечая других, мы обогащаем себя — в первую очередь тем, что мы можем видеть более широко картину, видеть, что происходит в культуре страны на сегодняшний день, держать руку на пульсе, а тем более — помогать молодым творцам», — отметил народный артист России.
Победители были определены по восьми номинациям. Лауреатами первой Премии Художественного театра стали:
— в номинации «Балет» — Елизавета Кокорева, партия Сильфиды в балете «Сильфида», Большой театр;
— в номинации «Опера» — Наталия Ляскова, партия Юдит, «Замок герцога Синяя Борода», Пермский театр оперы и балета;
— в номинации «Литература» — Ася Володина, роман «Протагонист»;
— в номинации «Кино» — Елизавета Ищенко, исполнительница главной роли в сериале «Алиса не может ждать»;
— в номинации «Театр» — Анастасия Белова, роль Ларисы Огудаловой в спектакле «БЕСприданница», Театр Моссовета;
— в номинации «Классическая музыка» — Софья Кипрская, арфа, концерт на открытии Нового концертного зала «Зарядье»;
— в номинации «Современная академическая музыка» — Роман Жауров, композитор.
В номинации «No comments» за вклад в искусство премию получил народный артист России, актер МХТ им. Чехова Станислав Любшин. Победитель в номинации «Современное искусство» в этом году не определен.
Лауреатам вручили дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Анны Голубкиной, а также ювелирные значки из золота и бриллиантов в форме символа театра — легендарной чайки. Кроме этого, победители в каждой номинации получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену МХТ для своих творческих проектов.
Лауреатов Премии определило авторитетное профессиональное жюри, в составе которого выдающиеся деятели искусства и культуры: Ильдар Абдразаков, Борис Андрианов, Федор Бондарчук, Евгений Водолазкин, Светлана Захарова, Федор Леднев, Алиса Прудникова и Константин Хабенский.