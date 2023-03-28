06:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
20-летний повар из Красноярска попал в шоу «Молодые ножи»
Специализируется он на французской, итальянской и азиатской кухнях.
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В новом выпуске «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!» примет участие 20-летний Дмитрий Стукан из Красноярска. Он участвует в гастроужинах, стаж в ресторанной индустрии — 2 года, сообщает пресс-служба телеканала. Специализируется парень на французской, итальянской и азиатской кухнях. Вместе с ним за победу поборются ещё пять поваров из России. Победитель получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.
Напомним, назаровец Владимир Ивашкин принял участие в проекте «Суперниндзя» на СТС. Ранее семья из Красноярского края приняла участие в программе «За гранью».