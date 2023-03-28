15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Эквадоре обнаружены два новых вида плотоядных растений
Они могут ловить и переваривать мелких насекомых.
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Группа ботаников из Эквадора, Германии и США открыла два новых вида плотоядных растений, которые являются жирянками (род Pinguicula) — представителями группы цветковых, насчитывающей около 115 видов. Они могут ловить и переваривать мелких насекомых своими липкими листьями. Исследование опубликовано на платформе PhytoKeys.
В то время как большинство видов жирянки распространено в северном полушарии, новые — были обнаружены в высоких Андах на юге Эквадора, недалеко от границы с Перу. Эти и другие плотоядные растения используют животных (обычно мелких насекомых) в качестве дополнительного источника питания, чтобы компенсировать дефицит полезных веществ в субстрате, в котором они растут.
Также это дает им конкурентное преимущество перед другими растениями и позволяет процветать в сложных условиях обитания. В тропических Андах таких областей множество, например, болота и скалистые склоны.
Два новых вида, Pinguicula jimburensis и Pinguicula ombrophila, были обнаружены на берегу высокогорной лагуны на высоте 3400 метров и на почти вертикальной скале на высоте 2900 метров соответственно. Их небольшие ареалы обитания находятся в пределах так называемой зоны Амотапе-Уанкабамба, которая охватывает большую часть южного Эквадора и северного Перу.
«Результаты, представленные в этом исследовании, показывают, что оценка биоразнообразия неотропиков далека от завершения, — пишут ученые. — Даже в таких хорошо известных группах, как плотоядные растения, постоянно открываются и описываются новые виды. Это одновременно обнадеживает и беспокоит».
Хотя два новых вида относительно защищены от прямого вмешательства человека, антропогенное изменение климата все больше влияет на экосистемы независимо от их местоположения, особенно на те, которые зависят от регулярных осадков, таких как горные водно-болотные угодья.
Недавно российские и канадские ученые открыли новый вид хищников Provora. Они обитают в водах по всему свету.
Олеся Маевская