Профсоюзы одобрили предложение Госдумы по сокращению рабочей недели до 36 часов

«Мы поддерживаем, конечно, при сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно», — сказал он, подчеркнув при этом, что в условиях дефицита рабочей силы эта идея может быть не очень актуальной.
Накануне, 27 марта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» сообщила, что предложила обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. По ее словам, график работы с понедельника по четверг можно оставить прежним, а пятницу сделать коротким днем и отпускать сотрудников после обеда.
Бессараб подчеркнула, что такая инициатива никак не отразится на производственных процессах. По ее словам, предложение не должно вызвать никаких вопросов со стороны работодателей, потому что многие из них уже сейчас отпускают своих работников после обеда по пятницам «без всяких уточнений».
Согласно действующему Трудовому кодексу, рабочая неделя составляет не менее 40 часов. В 2022 г. в Госдуме называли переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом недалекого будущего». По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, переход должен осуществляться без потери зарплаты.
В 2019 г. ВЦИОМ провел опрос среди россиян, который показал, что каждый второй респондент (48%) не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю. По мнению большинства, это приведет к сокращению зарплат (82%) и снижению объема производства (67%).