На Бали не смогли найти «маленькую Москву»

Ранее стало известно, что жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование «русской деревни», где туристы арендовали гостиницы и отказываются следовать местным нормам и обычаям. Такие издания, как Wall Street Journal, сами же начали называть этот район «маленькой Москвой», что и стало причиной недопонимания.
«С точки зрения Министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определённые общины», — заявил глава офиса Минюста на Бали Ангиата Напитупулу.
Он объяснил, что информация про «маленькую Москву», распространённая в СМИ, была искажена из-за недопонимания. Владельцами вилл и гостиниц являются местные жители, а постояльцами и арендаторами — россияне.
Ранее живущий на Бали россиянин рассказал об «охоте на русских» из-за их вызывающего поведения. По его словам, некоторые приезжие действительно нарушают трудовое законодательство, в результате чего 22 человека уже были депортированы.