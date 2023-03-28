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18:16 (мск), источник: Life.ru

На Бали не смогли найти «маленькую Москву»

Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что на курортном острове Бали нет района «маленькая Москва», в котором якобы обитает исключительно русская диаспора. Об этом сообщает портал Bali Wake News.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование «русской деревни», где туристы арендовали гостиницы и отказываются следовать местным нормам и обычаям. Такие издания, как Wall Street Journal, сами же начали называть этот район «маленькой Москвой», что и стало причиной недопонимания.

«С точки зрения Министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определённые общины», — заявил глава офиса Минюста на Бали Ангиата Напитупулу.

Он объяснил, что информация про «маленькую Москву», распространённая в СМИ, была искажена из-за недопонимания. Владельцами вилл и гостиниц являются местные жители, а постояльцами и арендаторами — россияне.

Ранее живущий на Бали россиянин рассказал об «охоте на русских» из-за их вызывающего поведения. По его словам, некоторые приезжие действительно нарушают трудовое законодательство, в результате чего 22 человека уже были депортированы.

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