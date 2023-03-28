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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 28 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Российские войска впервые сбили управляемый снаряд GLSDB
Подобные снаряды поставляются на Украину из США. Их поставки были анонсированы в январе текущего года.

Прокуратура Франции начала обыски в крупнейших банках страны
В парижских отделениях банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC и BPCE прошли обыски в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от уплаты налогов.

В ЦБ рассказали, как долго россиянам нужно копить на квартиру
Стоимость жилья в РФ выросла сильнее, чем доходы населения, доступность снизилась: если в конце 2019 года в среднем на новую квартиру надо было копить 6 лет, то сейчас это уже 8 лет.

Около 2000 иностранных компаний намерены уйти с рынка РФ
По данным FT, решение российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям об обязательном сборе с продажи активов «недружественных» нерезидентов может затронуть сотни западных компаний

Профсоюзы одобрили идею Госдумы по сокращению рабочей недели
Представители профсоюзов поддержали идею по сокращению рабочей недели до 36 часов за счет уменьшения часов работы в пятницу, но при условии сохранения заработной платы на прежнем уровне.

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