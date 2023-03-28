19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за потепления климата деревья остаются зелеными на месяц дольше
И это не единственная реакция растений на погодные изменения.
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Ученые из Университета штата Огайо провели исследование, показавшее, что глобальное потепление изменило способ роста деревьев. Например, лиственные породы в Огайо продлили ежегодный вегетационный период в среднем на месяц.
Как пишет Yahoo, исследователи сравнили свои наблюдения с подробными заметками, которые вел местный фермер в период между 1883 и 1912 годами.
После промышленной революции за последние 200 лет наша планета нагрелась примерно на 1,1 градус Цельсия, а листья на деревьях продолжают оставаться зелеными примерно на 15% дольше, чем в XIX веке. Но разные виды растений реагируют на более высокие температуры по-разному: пока большинство дольше сохраняет цвет листьев до наступления холодов, другие раньше дают бутоны.
Вероятно, растения поглощают больше углекислого газа из атмосферы за счет более длительного периода роста. Но более сильные колебания температуры могут также вызвать стресс у деревьев.
Недавно австралийские ученые установили, что глобальное потепление усложняет процесс выращивания кофе. Исследователи проанализировали погодные явления за последние 40 лет.
Олеся Маевская