В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах “Филадельфия”, которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ). Всё это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее», — сказал он.
Как пояснили в Роскачестве, бактерия выявлена в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», «Pizza Sushi Wok» и службы доставки Yami Yami, что говорит о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве.
Превышения по количеству микроорганизмов выявлены в роллах из торговых сетей «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», Globus и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Сушисет», «Суши Wok», «Pizza Sushi Wok», службы доставки Yami Yami, а также из ресторанов японской кухни «Нияма», «Планета суши», «Тануки», «Якитория» и заведений премиум-класса Shore House (Novikov Group), BLUEFIN. Это может быть связано с неправильным хранением готовой продукции, в частности несоблюдением температурного режима хранения как компонентов, из которых изделия изготавливаются, так и конечного продукта, пояснили в Роскачестве.
Кроме того, в роллах, закупленных в одном из сетевых японских ресторанов и магазине формата take away обнаружена бактерия листерия. Источником загрязнения могли быть работники предприятия, занятые первичной обработкой сырья, не соблюдающие правила личной гигиены, отметили в организации.
Бактерии листерии в том числе могли заноситься обувью персонала и посетителей, если она не подвергается достаточной дезинфекции. Эксперты Роскачества, проведя лабораторные испытания, также выявили бактерии золотистого стафилококка в роллах, приобретенных в двух магазинах японской кухни в Москве.
По словам Максима Протасова, Роскачество планирует выйти с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах.
Ранее по данному вопросу были даны рекомендации Института питания РАМН, которые предлагают только стремиться к отсутствию в них бактерий группы кишечной палочки и не обязательны для производителей. Покупатели, заказывающие такие нетрадиционные продукты, не должны опасаться за свое здоровье, сказал он.