04:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Волейболисты красноярского «Енисея» одержали победу в первом матче плей-офф
Красноярцы обыграли «Динамо-ЛО».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Накануне, 28 марта, в Красноярске состоялся первая игра квалификационного раунда чемпионата России по волейболу. Мужская команда «Енисей» в родных стенах принимала «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча завершилась победой красноярского клуба со счётом 3:1. Больше всего очков в этой игре заработали два представителя «Енисея» — диагональный Дмитрий Яковлев и доигровщик Тодор Скримов. Им удалось набрать по 23 очка.
Добавим, что ответный поединок между командами состоится 31 марта. «Динамо-ЛО» будет принимать «Енисей» в г. Сосновый Бор. В случае победы ленинградцев со счётом 3:1 или 3:0 будет сыгран «золотой» сет до 15 очков. При других условиях «Енисей» проходит в ¼ финала.