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04:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Волейболисты красноярского «Енисея» одержали победу в первом матче плей-офф

Красноярцы обыграли «Динамо-ЛО».

Накануне, 28 марта, в Красноярске состоялся первая игра квалификационного раунда чемпионата России по волейболу. Мужская команда «Енисей» в родных стенах принимала «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча завершилась победой красноярского клуба со счётом 3:1. Больше всего очков в этой игре заработали два представителя «Енисея» — диагональный Дмитрий Яковлев и доигровщик Тодор Скримов. Им удалось набрать по 23 очка.

Добавим, что ответный поединок между командами состоится 31 марта. «Динамо-ЛО» будет принимать «Енисей» в г. Сосновый Бор. В случае победы ленинградцев со счётом 3:1 или 3:0 будет сыгран «золотой» сет до 15 очков. При других условиях «Енисей» проходит в ¼ финала.

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