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Что изменится с 1 апреля
11:25 (мск), источник: ТАСС

Новые выпуски шоу «Что было дальше?» начнут выходить с 1 апреля

Последний выпуск в начале 2022 года собрал на YouTube 32 млн просмотров.

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Новые выпуски шоу «Что было дальше?» после перерыва с начала 2022 года будут эксклюзивно выходить на платформе «VK видео», премьера первого выпуска состоится 1 апреля 2023 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе VK.

В декабре 2022 года VK подписала договор о приобретении 51% долей ООО Medium Quality креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, которое производит шоу «Что было дальше?», «Я себя знаю», «Контакты», «Громкий вопрос», сериал «Внутри Лапенко» и другие. Также сообщалось, что Medium Quality начнет представлять свой контент эксклюзивно на российской платформе «VK видео» вместо видеохостинга YouTube.

«“Что было дальше?” возвращается после длительного отсутствия. Продюсеры проекта — Максим и Дарья Морозовы совместно с резидентами “ЧБД?” Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым снова будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше», — сообщили в пресс-службе.

Новый выпуск уже снят, его премьера состоится 1 апреля 2023 года в сообществе «ЧБД?» во «ВКонтакте» и на витрине платформы «VK видео», отметили в пресс-службе. Последний выпуск шоу выходил в начале 2022 года на видеохостинге YouTube и собрал 32 млн просмотров.

«“ЧБД?” — с большим отрывом самое популярное шоу в Рунете, его появление на площадке “VK видео” — значимое событие для платформы и для зрителей. В самое ближайшее время на платформе появится целый ряд новых и уже завоевавших свою аудиторию программ», — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин, чьи слова передали в пресс-службе.

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