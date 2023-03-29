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12:31 (мск), источник: РБК

В пижме обыкновенной обнаружили способность замедлять старение человека

Ученые БФУ им. И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы (Tanacetum vulgare L.). Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты выяснили, что биологически активные вещества, содержащиеся в пижме, могут оказывать влияние на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии (недостатка кислорода) клеток, а также оказывать общее антиокислительное и противомикробное воздействие.

Как заявили «РИА Новости» ученые, наличие таких свойств означает, что пижма может использоваться для разработки новых продуктов, которые замедляют старение человека. «Мы рассматриваем пижму как перспективное растение с точки зрения геропротекторных продуктов», — сказал заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих.

Для проведения исследований ученые собирали пижму в Калининградской области. Помимо России растение произрастает в Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке.

Ученые из Колумбийского университета нашли связь между калорийностью потребляемой пищи, старением и смертью. В рамках исследования одну группу людей в течение двух лет кормили низкокалорийной пищей, в то время как вторая придерживалась своего обычного рациона. Результаты показали, что у людей из первой группы темпы старения замедлились на 2−3%, что, согласно более ранним исследованиям, приравнивается к снижению риска смертности на 10−15%.

Столь длительное ограничение калорийности в рационе нецелесообразно для большей части населения, но результаты важны, поскольку доказывают возможность замедления старения, отметил научный сотрудник Центра старения Батлера при Колумбийском университете и один из ведущих авторов исследования Кален Райан.

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