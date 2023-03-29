13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые считают, что Стоунхендж не является древним календарем
Но и это заявление может быть опровергнуто в будущем.
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Стоунхендж веками являлся одним из самых загадочных сооружений, существовавших за всю историю человечества. От года к году исследователи выдвигали все новые и новые версии, зачем был построен монумент, но чаще всего исследователи предполагали, что архитектурный памятник представляют своеобразные часы. Например, в 2022 году археолог из Борнмутского университета Тим Дарвилл заявил, что монумент работал как своего рода «вечный календарь», основанный на солнечном году, эквивалентном 365,25 дням.
Недавно математик Политехнического университета Милана Джулио Магли и астроном Хуан Антонио Бельмонте из Института астрофизики Канарских островов в Испании выступили против заявления Дарвилла. Ученые утверждают, что оно основано на «серии принудительных интерпретаций, нумерологии и неподтвержденных аналогий, связанных с различными культурами». В своей работе, опубликованной на сайте Кембриджского университета, они написали, что задолго до появления Стоунхенджа земля, на которой он был возведен, была важным местом захоронения представителей культур ближнего и дальнего зарубежья.
По мнению Дарвилла, все материалы для построения монумента были собраны в одном месте, поэтому все камни должны работать, как единое целое. Он указал на положение сарсеновых мегалитов: 30 горизонтальных камней, образующих вершины внешнего каменного круга — что при умножении на 12 даст 360. Добавьте 5 камней одного из внутреннего круга и получится 365 — количество дней в обычном году. Четыре «стационарных камня» подразумевают добавление високосного дня каждые четыре года.
Магли и Бельмонте категорически не согласны с этой теорией, поскольку при определении назначения Стоунхенджа нужно также учитывать нумерологические, археоастрономические и культурные факторы. Как заявляют авторы, критическое число 12, использованное Дарвиллом, нигде не отражено в структуре Стоунхенджа. Существует также множество других камней и особенностей, которые он не взял в расчет.
По словам Магли и Бельмонте, помимо конкретных цифр, сама структура вряд ли когда-либо была достаточно точной, чтобы различать тонкие изменения в ежедневном движении Солнца. Более вероятно, что, как и большинство неолитических культур, архитекторы Стоунхенджа придерживались лунного календаря. Но и работа ученых может оказаться далеко не последним рассуждением на тему того, чем на самом деле является монумент.
Ранее недалеко от Стоунхенджа нашли ювелирные инструменты 4000-летней давности. Захоронение относят к уэссекской культуре, которая процветала после строительства каменного монумента.
Олеся Маевская