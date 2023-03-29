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13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы пять мостов-рекордсменов со всего мира

29 марта 1998 года, ровно полвека назад, в Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост. Мы задумались о том, как много таких интересных «рекордсменов» есть на свете. На каком из них вы бы хотели побывать? Наши фавориты — Даньян-Куньшаньский и Дугэ.

Самый старый в мире

Источник: Flausa123/CC BY-SA 3.0

По оценкам ученых, мост Аркадико был построен в бронзовый век — примерно в 1300−1190 гг. до н. э. Тогда он служил ахейцам скоростной дорогой между Тиринфом и Эпидавром. Мост упрощал переправу через поток, который к сегодняшнему дню иссяк. Аркадико довольно скромен в размерах: его пролет имеет длину всего 1 метр, а сам мост около 4 метров в высоту и 2,5 метра в ширину.

Самый длинный

Источник: MNXANL/CC BY-SA 4.0

Согласно книге рекордов Гиннесса, самым длинным мостом в мире считается законченный в 2011 году Даньян-Куньшаньский (проложенный в Восточном Китае над дельтой реки Янцзы), который служит для движения скоростных поездов из Пекина в Шанхай и обратно. Его длина — 164,8 километра.

Фактически это виадук, то есть множество мостов, соединенных в одну сплошную конструкцию. Потому стоит упомянуть об открытом в 2022 году автомобильном мосте «Чанаккале 1915» через Дарданеллы, который имеет общую длину 4608 метров. С основным пролетом 2023 метров, мост превзошел мост Акаси Кайкё в Японии на 32 м, став самым длинным висячим мостом в мире.

Самый высокий

Источник: Mike Switzerland/CC BY-SA 2.5

Высота сооружения в данном контексте может определяться по-разному. Если измерять высоту опор, то лидером определенно станет виадук Миио — мостовое вантовое сооружение общей длиной 2460 метров, пересекающее живописную долину реки Тарн вблизи городка Мийо на юге Франции. Длина его самой высокой опоры составляет 343 метра с пилоном или 244,96 метра без него. Для сравнения высота Эйфелевой башни — 324 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443,2 метра.

Если же судить о высоте расстояния от пролета до земли (или воды), то «победителем» станет автомобильный мост Дугэ, построенный в южнокитайской провинции Юньнань над рекой Бэйпаньцзян. Максимальная высота между пролетом и поверхностью земли составляет 564 метра. Московская Останкинская телебашня высотой 540,1 метра со шпилем не достала бы до его дорожного полотна, если бы была расположена под мостом.

Самый широкий

Источник: InvadingInvader/CC BY-SA 4.0

Абсолютным мировым лидером по ширине пролета на сегодняшний день является восточный сегмент моста между Сан-Франциско и Оклендом, также известный как Bay Bridge или Бэй-Бридж. По факту мост состоит их трех частей: западного подвесного сегмента между Сан-Франциско и островом Йерба-Буэна, тоннеля под этим островом и восточного комбинированного, вантового и консольного, моста между островом и Оклендом.

Именно этот восточный сегмент и является официальным лидером по ширине с показателем 78,74 метра. Он вмещает 10 полос движения и сейсмоустойчив. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что это не только самый широкий, но и самый дорогой мост в истории — его строительство обошлось в 6,5 миллиарда долларов (почти 500 миллиардов рублей).

Самый длинный водный

Источник: Olivier Cleynen/CC BY 4.0

Самым длинным акведуком, то есть мостом, по которому в желобах или трубах пускают воду, является Магдебургский, соединяющий каналы Эльба-Хафель и Среднегерманский. Он был построен в 1997—2003 годах в пяти километрах к северу от Магдебурга, Германия. Его длина — 918 метров, глубина — 6,25 метра, а ширина — 90 м, и построен он над Эльбой.

Олеся Маевская

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