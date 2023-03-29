Названы пять мостов-рекордсменов со всего мира

По оценкам ученых, мост Аркадико был построен в бронзовый век — примерно в 1300−1190 гг. до н. э. Тогда он служил ахейцам скоростной дорогой между Тиринфом и Эпидавром. Мост упрощал переправу через поток, который к сегодняшнему дню иссяк. Аркадико довольно скромен в размерах: его пролет имеет длину всего 1 метр, а сам мост около 4 метров в высоту и 2,5 метра в ширину.
Согласно книге рекордов Гиннесса, самым длинным мостом в мире считается законченный в 2011 году Даньян-Куньшаньский (проложенный в Восточном Китае над дельтой реки Янцзы), который служит для движения скоростных поездов из Пекина в Шанхай и обратно. Его длина — 164,8 километра.
Фактически это виадук, то есть множество мостов, соединенных в одну сплошную конструкцию. Потому стоит упомянуть об открытом в 2022 году автомобильном мосте «Чанаккале 1915» через Дарданеллы, который имеет общую длину 4608 метров. С основным пролетом 2023 метров, мост превзошел мост Акаси Кайкё в Японии на 32 м, став самым длинным висячим мостом в мире.
Высота сооружения в данном контексте может определяться по-разному. Если измерять высоту опор, то лидером определенно станет виадук Миио — мостовое вантовое сооружение общей длиной 2460 метров, пересекающее живописную долину реки Тарн вблизи городка Мийо на юге Франции. Длина его самой высокой опоры составляет 343 метра с пилоном или 244,96 метра без него. Для сравнения высота Эйфелевой башни — 324 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443,2 метра.
Если же судить о высоте расстояния от пролета до земли (или воды), то «победителем» станет автомобильный мост Дугэ, построенный в южнокитайской провинции Юньнань над рекой Бэйпаньцзян. Максимальная высота между пролетом и поверхностью земли составляет 564 метра. Московская Останкинская телебашня высотой 540,1 метра со шпилем не достала бы до его дорожного полотна, если бы была расположена под мостом.
Абсолютным мировым лидером по ширине пролета на сегодняшний день является восточный сегмент моста между Сан-Франциско и Оклендом, также известный как Bay Bridge или Бэй-Бридж. По факту мост состоит их трех частей: западного подвесного сегмента между Сан-Франциско и островом Йерба-Буэна, тоннеля под этим островом и восточного комбинированного, вантового и консольного, моста между островом и Оклендом.
Именно этот восточный сегмент и является официальным лидером по ширине с показателем 78,74 метра. Он вмещает 10 полос движения и сейсмоустойчив. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что это не только самый широкий, но и самый дорогой мост в истории — его строительство обошлось в 6,5 миллиарда долларов (почти 500 миллиардов рублей).
Самым длинным акведуком, то есть мостом, по которому в желобах или трубах пускают воду, является Магдебургский, соединяющий каналы Эльба-Хафель и Среднегерманский. Он был построен в 1997—2003 годах в пяти километрах к северу от Магдебурга, Германия. Его длина — 918 метров, глубина — 6,25 метра, а ширина — 90 м, и построен он над Эльбой.