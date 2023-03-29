Ученые считают, что Стоунхендж не является древним календарем Одно из самых загадочных сооружений, существовавших за всю историю человечества
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Что изменится с 1 апреля
14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Сан-Диего родились близнецы исчезающего вида леопарда

Клички малышам еще не придумали.

Администрация зоопарка Сан-Диего сообщила о рождении котят-близнецов дальневосточного леопарда — вида, который находится на грани исчезновения. Как передает UPI, это уже третья пара близнецов, которая появилась благодаря самке по кличке Сатка.

В зоопарке заявили, что амурские леопарды, обитающие на юго-востоке России и в северном Китае, считаются наиболее исчезающими видами больших кошек в мире. На данный момент зафиксировано существование всего 300 особей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мы рассказывали, что в зоопарке Алматы родились двойняшки-ягуары.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости