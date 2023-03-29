14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Сан-Диего родились близнецы исчезающего вида леопарда
Клички малышам еще не придумали.
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Администрация зоопарка Сан-Диего сообщила о рождении котят-близнецов дальневосточного леопарда — вида, который находится на грани исчезновения. Как передает UPI, это уже третья пара близнецов, которая появилась благодаря самке по кличке Сатка.
В зоопарке заявили, что амурские леопарды, обитающие на юго-востоке России и в северном Китае, считаются наиболее исчезающими видами больших кошек в мире. На данный момент зафиксировано существование всего 300 особей.
Ранее мы рассказывали, что в зоопарке Алматы родились двойняшки-ягуары.
Олеся Маевская