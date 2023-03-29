15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как заставить мозг с нетерпением ждать понедельника
В целом, нужно снижать уровень стресса, высыпаться и приучить себя к рутинному графику даже в выходные.
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Наш мозг любит предсказуемость и рутину, а некоторые исследования и вовсе показали, что отсутствие рутины связано с ухудшением самочувствия и психологическим стрессом. Несмотря на то, что выходные предвещают неторопливое и приятное времяпрепровождение, этот орган усердно работает, чтобы справиться с внезапным изменением обычного распорядка дня. Хорошая новость заключается в том, что мозгу не нужно прилагать слишком много усилий, чтобы приспособиться к неожиданной «свободе».
Иронично, что вернуться после выходных к работе оказывается еще сложнее — снова идет нарушение распорядка, но к нему добавляются ежедневные рутинные заботы, о которых мы часто думаем. Кристина Р. Решке, преподаватель Школы фармацевтики и биомолекулярных наук, и Иоланта Берк, старший преподаватель Центра позитивных наук о здоровье Университета медицины и здравоохранения, в интервью для The Conversation отвечают на вопрос, как перехитрить самого себя и полюбить ненавистные понедельники.
Один из способов приспособиться к изменениям после выходных — это ввести распорядок, который длится всю неделю и может сделать нашу жизнь более осознанной. Он может включать в себя просмотр любимой телепрограммы, работу в саду или посещение тренажерного зала. Лучше всего выполнять одни и те же занятия в одно и то же время ежедневно.
Рутина улучшает наше чувство когерентности — процесс, который позволяет нам разобраться в мозаике жизненных событий. Когда у нас есть установленный распорядок, будь то пятидневная рабочая неделя и два выходных или ежедневные задачи, наша жизнь становится более осознанной. Также очень важно установить режим сна. Исследования показывают, что правильная гигиена и достаточное количество сна могут быть так же важны для получения удовольствия от понедельника.
Изменения в режиме сна в выходные дни вызывают социальный джетлаг. Например, если ложиться спать позже или высыпаться больше, сбиваются биоритмы, что зачастую приводит к нарушенным социальными обязанностями. Это также связано с увеличением уровня стресса в начале недели.
Немаловажную роль в том, как мы относимся к понедельникам, играют и гормоны. Например, кортизол помогает нашему телу контролировать метаболизм, регулировать цикл сна и бодрствования и нашу реакцию на стресс. Обычно он высвобождается примерно за час до того, как мы просыпаемся (это помогает нам бодрствовать), а затем его уровень снижается до следующего утра, если только мы не находимся в нервном состоянии.
При остром стрессе наш организм вырабатывает не только кортизол, но и адреналин, готовясь к борьбе или бегству: сердце бьется быстрее, потеют ладони и мы можем совершить импульсивные поступки. Так реагирует миндалевидная железа, «захватившая» мозг. Она создает сверхбыструю эмоциональную реакцию на стресс еще до того, как наш мозг успел ее обработать и понять, нужна ли она вовсе.
Но как только мозг начинает работать в обычном режиме, мы перестаем так реагировать. Это постоянная борьба между нашими эмоциями и разумом. Из-за этого мы можем проснуться посреди ночи. Поэтому уровни кортизола, измеренные в образцах слюны людей, работающих полный рабочий день, как правило, выше по понедельникам и вторникам, а самые низкие уровни отмечаются по воскресеньям.
Один из лучших способов снизить общий уровень стресса — заниматься релаксацией, особенно по понедельникам. Например, выходить на улицу, гулять и дышать свежим воздухом. Также поможет утренняя изоляция от гаджетов и социальных сетей. Следуя этим простым советам, можно научить свой мозг верить, что будние дни могут быть (почти) такими же хорошими, как и выходные.
Недавнее исследование показало, что мужские и женские сердца по-разному реагируют на стресс. Подробное изучение этого вопроса поможет в разработке не только новых методов лечения, но и в прогнозировании реакции на лекарства.
Олеся Маевская