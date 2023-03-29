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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

ESA завершило строительство «искусственной Луны»

Она поможет в изучении солнечной атмосферы.

Инженеры Европейского космического агентства (ESA) завершили сборку пары спутников Proba-3, которые в ближайшее время пройдут серию испытаний и начнут готовиться к запуску. Он запланирован на 2024 год.

Как заявляют исследователи, основная задача Proba-3 — изучение солнечной короны. Так называют внешний, самый разреженный и горячий слой солнечной атмосферы, чья температура составляет миллионы градусов.

Но сделать это непросто, поскольку лучше всего изучать корону в периоды полных затмений, которые происходят редко. Поэтому один из двух аппаратов Proba-3 исполнит роль «искусственной Луны».

После выхода на орбиту спутники разойдутся на расстояние в 144 метра (их положение друг относительно друга будет контролироваться с точностью до миллиметров).

Первый аппарат закроет Солнце для другого, что даст ему возможность наблюдать внутренние слои короны.

Недавно телескоп «Джеймс Уэбб» измерил температуру скалистой экзопланеты. Ее дневная сторона способна нагреваться более, чем на 200 градусов Цельсия.

Олеся Маевская

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