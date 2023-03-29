16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: изменение климата угрожает лемурам на Мадагаскаре
В основу исследования легли данные за 26 лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники Института исследований приматов имени Лейбница вместе с коллегами из Цюрихского университета проанализировали многолетние данные с Мадагаскара за 1994−2020 годы и обнаружили, что изменение климата дестабилизирует популяции мышиных лемуров и увеличивает риск их исчезновения. Тот факт, что изменение климата приводит к большим колебаниям плотности населения животных, является тревожным предупредительным сигналом о потенциальной утрате биоразнообразия в тропиках. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Последствия изменения климата в основном изучались на крупных долгоживущих видах с низкой репродуктивной способностью. Мелкие млекопитающие с высокой репродуктивной способностью обычно хорошо адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды, поэтому они были мало изучены в контексте изменения климата. Ученые работы много лет наблюдали за лемурами на Мадагаскаре и, таким образом, собрали уникальный набор данных, чтобы заполнить этот пробел.
Авторы изучали демографическую структуру популяции мышиных лемуров на исследовательской станции DPZ на Мадагаскаре. Климатические данные за тот же период показывают, что сезон дождей в этом регионе становился все более засушливым, а сухой сезон — более теплым.
«Эти противоречивые тенденции предотвратили коллапс популяции мышиных лемуров, но, тем не менее, привели к ее дестабилизации, поскольку и без того быстрый жизненный цикл животных ускорился», — объясняют авторы работы. Результаты показывают, что даже те виды, которые предположительно способны легко приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды, подвергаются угрозе выживания из-за изменений климата. Это плохая новость, учитывая, что лемуры, которые встречаются только на Мадагаскаре, являются наиболее исчезающими млекопитающими в мире.
Недавно ученые выяснили, что из-за потепления климата деревья остаются зелеными на месяц дольше. И это не единственная реакция растений на погодные изменения.
Олеся Маевская