17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 29 марта
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Киев сам определяет собственные приоритеты, а Россия продолжает военную операцию на Украине, заявил Дмитрий Песков.
Ранее в отношении Надежды Толоконниковой (признана иностранным агентом) было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Новый логотип вдохновлен дизайном второй половины прошлого века, в котором увеличили насыщенность цветов для придания «большей энергии».
Предмет, обнаруженный вблизи газопровода, оказался морским дымовым буем.
Биологически активные вещества, содержащиеся в пижме, могут оказывать влияние на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии клеток.