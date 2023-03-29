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Главные новости к вечеру 29 марта
17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 29 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Кремль ответил на опасения Киева из-за компромисса при потере Артемовска

Киев сам определяет собственные приоритеты, а Россия продолжает военную операцию на Украине, заявил Дмитрий Песков.

Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск

Ранее в отношении Надежды Толоконниковой (признана иностранным агентом) было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Pepsi представила новый логотип

Новый логотип вдохновлен дизайном второй половины прошлого века, в котором увеличили насыщенность цветов для придания «большей энергии».

Обнаруженный возле «Северного потока» объект подняли со дна

Предмет, обнаруженный вблизи газопровода, оказался морским дымовым буем.

Ученые рассказали о растении, способном замедлить старение

Биологически активные вещества, содержащиеся в пижме, могут оказывать влияние на мутагенные клетки, способствовать снижению гипоксии клеток.

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