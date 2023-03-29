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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые сказали, сколько шагов в неделю снизят уровень смертности

При этом не обязательно быть активными ежедневно.

Источник: Freepik

Согласно исследованию ученых Киотского и Калифорнийского университетов, опубликованного в журнале Jama Network, есть определенное количество шагов, которые значительно снижают риск ранней смерти. При этом делать их нужно не ежедневно.

Для исследования ученые использовали ежедневный подсчет шагов 3100 взрослых американцев в 2005 и 2006 годах и изучили данные об их смертности 10 лет спустя. Среди участников 632 человека не достигали отметки в восемь и более тысяч шагов в неделю, 532 — проходили столько от одного до двух дней в неделю и 1937 — от трех до семи дней в неделю.

Ученые проанализировали данные и обнаружили, что у тех, кто проходил восемь и более тысяч шагов один или два дня в неделю, вероятность умереть в течение 10-летнего периода была на 14,9% ниже, чем у тех, кто никогда не достигал этой отметки. Для тех, кто проходил столько же от трех до семи дней в неделю, риск смертности был еще ниже — 16,5%.

Польза для здоровья оказалась больше для участников в возрасте 65 лет и старше.

«Число дней в неделю, когда человек делает от восьми тысяч шагов, связано с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний», — говорят исследователи.

Ранее ученые доказали, что ежедневные прогулки снижают риск хронических заболеваний. И речь идет не только о физическом, но и о ментальном здоровье.

Олеся Маевская

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