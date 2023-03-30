Смертельный для растений грибок впервые в истории заразил человека

61-летний житель Индии, чье имя не сообщается, обратился за помощью к врачам с симптомами, характерными для гриппа. Он жаловался на постоянный кашель, хрипоту, затруднения при глотании и усталость. К тому времени проблемы со здоровьем наблюдались у него уже три месяца. При этом у мужчины не было истории хронических заболеваний или иммунодефицита.
При осмотре врачи обнаружили в трахее пациента абсцесс. После дренирования они направили образцы гноя в лабораторию. Выявить причину заболевания обычными методами не удавалось, но в конце концов специалисты пришли к выводу, что имеют дело с заражением грибком вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Обычно он поражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь под названием «серебряный лист». Ранее не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека этим грибком.
В течение двух месяцев пациент прошел два курса антигрибкового лечения. Двухлетнее наблюдение за индийцем не выявило никаких осложнений, рецидивов болезни не было.
Предположительно, мужчина заразился инфекцией в силу своей работы микологом-растениеводом. Он длительное время работал с плесенью, дрожжами и грибами.
По словам специалистов, этот случай вызывает у врачей серьезные опасения, так как доказывает, что инфекция может поразить как здоровых людей, так и страдающих от проблем с иммунитетом. Они подчеркнули, что глобальное потепление может открыть ящик Пандоры для новых грибковых заболеваний. Потепление ускоряет число мутаций, что может повысить устойчивость к лекарствам и способствовать приспособлению грибков к выживанию в человеческом организме.
«Серебряный лист» — грибковое заболевание древесины и листьев некоторых деревьев. Особенно ему подвержены сливы, яблони, абрикосы и вишни. Оно вызывается грибком хондростереумом пурпурным и часто приводит к гибели растений. Грибок распространяется воздушными спорами, заражая новые участки древесины через порезы в коре.