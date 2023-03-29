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22:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Карл III выбрал Германию для своего первого заграничного визита

Король Великобритании Карл III совершил свой первый заграничный визит в Германию в качестве монарха. Об этом говорится в Twitter-аккаунте королевской семьи.

Источник: AFP 2022

Карла III сопровождает его супруга Камилла. «Это большая радость иметь возможность продолжать углублять давнюю дружбу между нашими народами», — отметили они перед поездкой.

По данным CNN, после прилета в Берлин Карл III вместе с Камиллой отправились к Бранденбургским воротам. Там королевскую чету встретили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Буденбендер. В рамках визита Карл III также встретился с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Изначально первая зарубежная поездка британского монарха после восхождения на престол планировалась во Францию, однако была перенесена из-за протестов и забастовок на фоне пенсионной реформы. В результате Карл III выбрал для первого визита за границу Германию.

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