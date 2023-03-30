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14:13 (мск), источник: РБК Life

Редчайший кенгуренок-альбинос из тюменского зоопарка попал на видео

Полностью белый детеныш выглядит фантастически.

В Тюменском зоопитомнике экзотических животных, который находится недалеко от областного центра в деревне Патрушева, родился редкий детеныш кенгуру с альбинизмом. Он родился несколько месяцев назад, но смело выглядывать и даже вылезать из сумки начал недавно, дав возможность снять себя на видео. Кадры с полностью белым детенышем опубликованы в аккаунте зоопитомника в социальной сети «ВКонтакте».

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Альбинизм (от латинского albus — белый) — это группа наследственных генетических заболеваний, нарушающих выработку меланина — основного пигмента кожи, волос и глаз. Главное их проявление — аномально белая кожа, очень светлые волосы и глаза. Встречается как у человека, так и у животных, у которых вызывает аномалии в цвете кожи, меха и глаз.

Работники питомника рассказали в беседе с местным интернет-изданием Moi-portal, что кенгуренок несколько месяцев скрывался от любопытных глаз в маминой сумке и начал выглядывать примерно в возрасте полгода. Сейчас он уже смело передвигается по вольеру, вызывая умиление у посетителей и сотрудников питомника.

«Предположительно, нашему кенгуренку сейчас месяцев восемь-девять. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. На данный момент чувствует он себя замечательно — стал чаще выходить и бегать за мамой. Это абсолютно здоровый кенгуренок, просто белого цвета».

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Как отметили в комментариях пользователи Сети, в жизни кенгуренок выглядит меньше, чем на видео.

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