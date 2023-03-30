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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец нашел в горах золотой самородок ценой 12 млн рублей

Камень весит 4,6 килограмма.

Неизвестный золотоискатель из Австралии обнаружил во время разведки в «Золотом треугольнике» между Бендиго, Балларатом и Сен-Арно в штате Виктория золотой самородок. Как сообщает 9 News, его стоимость оценивается в 240 тысяч австралийских долларов (около 12 миллионов рублей).

Самородок весит 4,6 килограмма, из них чистого золота — 2,6. Мужчина нашел камень с помощью металлоискателя и надеялся выручить за него хотя бы 20 тысяч долларов.

Недавно в Китае нашли самый древний золотой артефакт. По оценкам специалистов, находка относится к династии Шан.

Олеся Маевская

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