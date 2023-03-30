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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Денежная кошка» из дальневосточного заповедника попала на видео

Хищник исследует территорию в ночной тиши.

Во время загрузки произошла ошибка.

В официальной группе во «ВКонтакте» дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала видео с «денежной кошкой». Так китайцы называют дальневосточного или амурского лесного кота.

Этот редкий подвид внесен в Красную книгу Приморского края. Сотрудники парка пишут, что, несмотря на все старания ученых, до сих пор точно неизвестно, сколько же таких «котиков» живет в нацпарке.

Недавно приморский нацпарк показал «кошачьи игры» леопарда.

Олеся Маевская

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