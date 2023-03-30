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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции спасли кота, который 49 дней провел в завалах рухнувшего дома

Обрушение дома произошло 6 февраля.

Издание Bianet сообщает, что в турецком городе Мараш из-под завалов 11-этажного жилого дома достали живого кота по кличке Хан. Животное находилось там 49 дней.

Семья питомца покинуло здание после первого землетрясения, произошедшего в 4 часа утра. 9 часов спустя произошел второй толчок, из-за которого здание рухнуло.

Владельцы Хана провели на улице рядом с завалами почти 40 дней, надеясь его найти. В итоге из-под обломков кота спас владелец здания, который пытался выудить кухонную технику.

«До последнего момента я не терял надежды», — призналась хозяйка животного. Сейчас Хан находится на лечении — у животного сильное обезвоживание и перелом лапы.

Ранее в Москве спасли кота, замурованного в мостовой балке. Животное сидело взаперти несколько дней.

Олеся Маевская

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