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Главные новости к вечеру 30 марта
18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 30 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже
Сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal ФСБ задержала в Екатеринбурге. По данным ведомства, Эван Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.

Россия будет добровольно сообщать США о пусках ракет
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг сказал журналистам, что Россия будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению между СССР и США от 1988 года.

МОК назвал сроки принятия решения по допуску россиян на ОИ
Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований.

В ВТБ предупредили о новой уловке мошенников
Мошенники начали использовать новую уловку для получения доступа к онлайн-банку клиента.

Смертельный для растений грибок впервые заразил человека
Миколог из индийского города Калькутта, штат Западная Бенгалия, стал первым человеком в истории, который оказался заражен грибковым заболеванием, считающимся смертельным для растений.

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