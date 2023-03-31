10:29 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Увеличение социальных пособий, новые правила оплаты ЖКУ и возвращение туристического кешбэка.
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В апреле этого года начнут действовать сразу несколько поправок в законах. Россиян ждут индексация социальных пенсий и возможность подать заявление на перерасчет детских пособий. Помимо этого, жильцам станут приходить новые платежные квитанции за услуги ЖКХ, а крупнейшие российские банки начнут тестирование цифрового рубля. Подробнее об этих и других нововведениях месяца — в обзоре «Известий».
С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%. Такие выплаты предусмотрены по старости, по инвалидности, по потере кормильца и для детей-сирот до 18 лет или сирот, обучающихся на очной форме, до 23 лет. Так, социальная пенсия по старости вырастет с 6925 рублей до 7153 рублей, а средний размер выплаты из федерального бюджета после повышения составит 10 193 рубля. Таким образом, за год социальные пенсии увеличатся на 13,3%. А если размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, то ее получатель имеет право на социальную доплату.
Кроме того, фиксированная ставка у федеральных льготников тоже повысится до 7153 рублей, поэтому ветераны Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавшие в катастрофе на Чернобыльской АЭС и военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения службы, получат увеличенные пособия. Помимо федеральной индексации будут увеличены отдельные региональные выплаты пенсионерам и инвалидам.
Согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, выплаты стали назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Начиная с апреля родители детей от трех до семи лет могут подать заявление через «Госуслуги» на перерасчет детских пособий. Изменения затронут семьи, чей среднемесячный доход на каждого члена составляет ниже прожиточного минимума в регионе. В случае перерасчета органы социальной защиты должны будут снова проверить нуждаемость семьи. Если она подтвердится, то заявители получат доплату за январь, февраль и март 2023 года.
С начала месяца владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Изменения затронут в том числе оплату общедомовых нужд: траты на уборку, работу лифта и электроснабжения в доме. Теперь показатель будет рассчитываться исходя из фактического потребления, а в многоквартирных домах собственникам предстоит платить по счетчикам. При их отсутствии размер платежа формируется в соответствии с нормативами.
Помимо этого, с 1 апреля нуждающиеся на полгода получат субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ, а к началу месяца собственникам квартир пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год.
В апреле будет принят закон о третьей форме национальной валюты — цифровом рубле. В связи с этим 13 крупнейших отечественных банков начинают эксперимент по использованию виртуальной денежной единицы. На начальном этапе россияне смогут совершать переводы между физическими лицами при помощи цифрового рубля, а также оплачивать им покупки и услуги. Все операции будут проходить через ЦБ. При этом цифровая валюта будет эквивалентна обычной. Со временем появится возможность хранить цифровые сбережения независимо от банковской системы в виртуальном кошельке и использовать без подключения к интернету. В перспективе к технологии подключатся все банки.
Сразу несколько нововведений начнут действовать при сдаче на водительские права. Теперь вместо практической части с упражнениями на площадке автомобилисты будут сдавать экзамен в реальных условиях, выполняя задания в черте города на участках дорог с менее интенсивным движением. Получается, что отдельной проверки первоначальных навыков управления автомобилем больше не будет. Место экзаменатора рядом с водителем займет сотрудник ГИБДД, а сам инструктор переместится на заднее сиденье.
В апреле в России снова начнет действовать программа возврата туристического кешбэка при путешествии внутри страны. Возврат до 20% стоимости тура по РФ (максимум за одну оплату — 20 тыс. рублей) возможен, если путевка была оплачена картами «Мир» до июня 2023 года.
Чтобы вернуть часть средств, потраченных на поездку, необходимо:
— иметь или оформить карту платежной системы «Мир»;
— зарегистрировать карту на официальном сайте программы, заполнив форму;
— после регистрации забронировать и оплатить выбранный тур или отель на сайте одного из партнеров программы.
Кешбэк будет зачислен на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.
Банк России определил требования к раскрытию сведений об основных характеристиках договора добровольного страхования. С 1 апреля страховые компании будут обязаны предоставить человеку ключевой информационный документ (КИД) на этапе заключение договора. В этой небольшой специальной памятке о страховке должны быть указаны условия расторжения договора с минимальными потерями и основные условия страхования. В паспорте продукта должно быть четко прописана информация о страховом покрытии, сумме возврата премии при досрочном отказе от страхования, основания для отказа в выплате, а также содержаться список документов и сроки их предоставления для получения выплаты в более понятной для клиента форме.
Клиент может обратиться за памяткой в офис страховой компании или ее агента или получить памятку в электронном виде при оформлении договора через сайт или приложение. В любом случае паспорт продукта должен быть предоставлен до того, как человек подпишет новый договор страхования или продлит действующий. Сейчас компании и их агенты обязаны предоставлять паспорта продуктов только при заключении договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика при оформлении кредита. С апреля это станет обязательным для всех видов добровольных страховок.
Финансовым организациям, зарегистрированным до 10 января этого года, придется пройти регистрацию по обновленным правилам, в противном случае они могут лишиться права выдавать потребительские займы и менять сроки исполнения обязательств по договорам.
Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 645-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной гражданской службе Российской Федерации” вступает в силу с 29 апреля 2023 года. Он исключает понятие квалификационного экзамена и необходимость его проведения. “Профессиональный уровень” заменит понятие “уровень квалификации”, а также будут введены определения “оценка профессионального уровня”, “область профессиональной служебной деятельности” и “вид профессиональной служебной деятельности”. К функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров отнесены поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы и проверка их соответствия квалификационным требованиям. Для этого могут привлекаться научные, образовательные или иные организации.
Представитель нанимателя сможет устанавливать требования для замещения должностей гражданской службы в части квалификации, полученной по результатам программы профессиональной переподготовки.
В апреле начнется эксперимент по доставке зарубежных товаров на бондовые склады. Интернет-магазины смогут завозить товары в особую экономическую зону и хранить их там под таможенным контролем, но без растаможивания, уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин, без применения к товарам лицензирования и квотирования на период хранения до приобретения покупателями. Сейчас в праве Евразийского экономического союза и в российском законодательстве о таможенном регулировании не предусмотрен подобный порядок ввоза, поэтому эксперимент поможет его скорректировать. Согласно постановлению, он будет проводиться с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года.
Помимо этого, с начала месяца изменятся нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы. По новым показателям, допустимый личный ввоз товаров пешим способом или различными видами транспорта (кроме воздушного) составит €500 и 25 кг, а доставка посылки по почте или курьером — €200 и 31 кг. Ранее без пошлины разрешалось ввозить товары для личного потребления на сумму до €1 тыс. общим весом посылки не более 31 кг.