Ученые создали лекарство для похудения

Результаты были представлены на весеннем собрании Американского химического общества ACS Spring 2023.
Желудочное шунтирование и другие подобные операции позволяют пациентам с ожирением достичь стойкой потери веса и даже избавиться от диабета 2-го типа. Но эти операции сопряжены с риском и подходят не всем. Также существуют лекарства, которые снижают аппетит, например, глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) и пептид YY (PYY). Они способствуют похудению и нормализуют уровень сахара в крови. Но из-за побочных эффектов (тошноты и рвоты) их перестают принимать от 80 до 90% людей в течение первого года.
Чтобы устранить этот недостаток, авторы нового исследования создали пептид, активирующий два рецептора к пептиду PYY, а также рецептор к пептиду GLP-1. Это соединение, получившее название GEP44, заставляет крыс с ожирением есть на 80% меньше, чем обычно. Спустя 16 дней испытания животные потеряли в среднем 12% своего веса — в три раза больше, чем крысы, получавшие GLP-1.
Эксперименты на землеройках (млекопитающих, которые, в отличие от крыс, способны к рвоте) не обнаружили признаков тошноты или рвоты.
Ученые сообщили, что потеря веса, вызванная GEP44, может быть связана не только с уменьшением количества еды, но и с более высоким расходом энергии. Также препарат снизил уровень глюкозы в крови и тягу крыс к опиоидам. Если этот эффект будет обнаружен и у людей, препарат смогут использовать при лечении зависимости от опиоидов.