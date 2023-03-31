11:38 (мск), источник: РБК Life
Рэпер Jay-Z стал самым богатым хип-хоп исполнителем в мире
Его состояние достигло $2,5 млрд.
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Состояние американского рэпера и продюсера Jay-Z (Шон Картер) достигло $2,5 млрд. Как пишет Forbes USA, он стал самым богатым хип-хоп-исполнителем в мире. Вторую строчку сейчас занимает рэпер Diddy (Шон Комбс) с состоянием примерно $1 млрд. Также Jay-Z находится на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых артистов.
В 2021 году издание Forbes оценило состояние музыканта в $1,4 млрд. Причина, почему оно выросло за год с небольшим больше чем на миллиард при отсутствии живых выступлений и новых песен, заключается в стороннем бизнесе. Среди активов Jay-Z — развлекательная компания Roc Nation, венчурный фонд Marcy Venture Partners (в 2019 году она привлекла $85 млн инвестиций), частная коллекция изобразительного искусства, включая работы Жана-Мишеля Баския. Еще Jay-Z инвестировал в производство коньяка D'Ussé, сервис такси Uber и музыкальный стриминговый сервис Tidal. Также супруг певицы Бейонсе с 2014 года был единоличным владельцем бренда шампанского Armand de Brignac. Но в феврале 2021 года продал 50% акций компании Moët Hennessy, которая входит в элитную группу Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Сумма сделки не сообщается.
Кстати, Jay-Z стал первым рэпером в списке миллиардеров Forbes в 2019 году. До него это не удавалось ни одному артисту этого жанра.
В ноябре прошлого года стало известно, что Бейонсе и Jay-Z планируют выпустить совместный альбом. Проект выйдет в рамках трилогии Renaissance певицы. Первая часть вышла на стриминговых платформах в конце июля и установила рекорд Spotify по прослушиваниям за сутки — более 43 млн раз. Это первая сольная пластинка певицы после выхода визуального альбома Lemonade в 2016 году.