14:06 (мск), источник: ТАСС
Итальянский регулятор ограничил работу ChatGPT в стране
Ограничения коснутся использования чат-ботом личных данных пользователей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
РИМ, 31 марта. /ТАСС/. Итальянское ведомство по защите персональных данных в пятницу распорядилось временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT компании OpenAI личных данных пользователей в Италии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении регулятора.
Ведомство указывает на «отсутствие информации для пользователей и всех заинтересованных сторон, чьи данные собирает OpenAI», а также на отсутствие «правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью “обучения” алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».
Регулятор также обращает внимание на то, что сервис, «предназначенный для лиц старше 13 лет», не располагает фильтром для проверки возраста пользователей.
«OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о принятых мерах», в противном случае компании будет выписан штраф в размере до €20 млн или «до 4% годового мирового оборота», отмечается в заявлении.