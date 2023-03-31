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16:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько стоят туры в Турцию на лето?

У российских туроператоров заканчивается период раннего бронирования отдыха в Турции, предусматривающий более выгодные цены, чем при покупке в сезон.

Источник: AP 2022

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подвела итоги раннего бронирования Турции. По результатам данных крупнейших туроператоров выяснилось, сколько сейчас стоят туры на турецкие курорты на лето, а по итогу опроса аналитиков сделан прогноз, на сколько могут подняться цены при покупке в сезон. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Акция раннего бронирования Турции предполагает скидки на отели в пределах 8−20%. Почти у всех крупных туроператоров она продолжается до 31 марта включительно. С 1 апреля скидки будут предоставляться только на отдельные объекты.

По итогам акции раннего бронирования Турции российские туроператоры продали не более 30−35% летних предложений, основной объем продаж придется на сам сезон (май-октябрь). Как сообщает АТОР, доля проданных туров в Турцию составляет в среднем 50−55%. Среди всех курортов этой страны большим спросом у россиян пользуется Анталья.

Сколько стоят туры в Турцию в конце марта?

АТОР приводит стоимость турпакетов с перелетом из Москвы в качественные и востребованные отели Турции на 10 ночей (сейчас самая востребованная у туристов продолжительность отдыха) в различных сегментах с питанием «все включено» и «ультра все включено». Стоит оговориться, что это не минимальные цены. АТОР приводит примеры стоимости туров, на которые могут ориентироваться туристы, выбирающие качественный отдых в Турции.

По акционным ценам стоимость туров на двоих с вылетом 11 июня в зависимости от уровня отеля следующая:

  • в отели 3* с питанием «все включено» — в среднем 140−150 тыс. р.;
  • в отели 4* с питанием «все включено — в среднем 145−180 тыс. р.;
  • в бюджетные отели 5* с питанием “все включено” — в среднем 150−180 тыс. р.;
  • в отели с твердыми 5* с питанием “все включено” и “ультра все включено” — в среднем 190−275 тыс. р.;
  • в отели 5* высокого уровня с питанием “ультра все включено” — в среднем 320−380 тыс. р.;
  • в отели 5* уровня Deluxe с питанием “все включено” — в среднем 400−600 тыс. р.;
  • в топовые отели 5* уровня Deluxe (“тяжелый люкс”) — от 1−1,5 млн р.

На сколько поднимутся цены на Турцию в сезон?

Большинство аналитиков считают, что цены на туры в Турцию при покупке в сезон будут выше по сравнению с их стоимостью в конце марта. Согласно прогнозам, в среднем по рынку рост цен составит 20−30%. Но многое будет зависеть от объема авиаперевозки и уровня спроса, считают эксперты.

Из каких городов будут летать чартеры в Турцию в летнем сезоне?

По данным АТОР, чартерные перевозки в Турцию в летнем сезоне будут у туроператоров ANEX Tour, Coral Travel, FUN&SUN, PEGAS Touristik, TEZ Tour, «Библио-Глобус» и «Интурист». По заказу различных туроператоров (чартеры или выкупленные блоки мест) будут летать самолеты 10 авиакомпаний: AZUR air, Corendon Airlines, Nordwind Airlines, Pegasus Airlines, Red Wings, Southwind Airlines, Turkish Airlines, «Азимут», «Аэрофлот», «Ямал». К началу сезона этот список может расшириться.

В Анталью чартеры полетят из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Красноярска, Минеральных Вод, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми, Самары, Сочи, Сургута, Тюмени, Уфы, Челябинска. В Даламан чартерные перевозки будут осуществляться, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, из Казани, Сочи и Уфы. В Бодрум чартеры отправятся из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в Стамбул и Измир — только из Москвы. Списки городов вылета различаются у разных туроператоров.

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