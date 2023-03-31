16:30 (мск), источник: Аргументы и факты
Сколько стоят туры в Турцию на лето?
У российских туроператоров заканчивается период раннего бронирования отдыха в Турции, предусматривающий более выгодные цены, чем при покупке в сезон.
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) подвела итоги раннего бронирования Турции. По результатам данных крупнейших туроператоров выяснилось, сколько сейчас стоят туры на турецкие курорты на лето, а по итогу опроса аналитиков сделан прогноз, на сколько могут подняться цены при покупке в сезон. Об этом сообщается на сайте АТОР.
Акция раннего бронирования Турции предполагает скидки на отели в пределах 8−20%. Почти у всех крупных туроператоров она продолжается до 31 марта включительно. С 1 апреля скидки будут предоставляться только на отдельные объекты.
По итогам акции раннего бронирования Турции российские туроператоры продали не более 30−35% летних предложений, основной объем продаж придется на сам сезон (май-октябрь). Как сообщает АТОР, доля проданных туров в Турцию составляет в среднем 50−55%. Среди всех курортов этой страны большим спросом у россиян пользуется Анталья.
АТОР приводит стоимость турпакетов с перелетом из Москвы в качественные и востребованные отели Турции на 10 ночей (сейчас самая востребованная у туристов продолжительность отдыха) в различных сегментах с питанием «все включено» и «ультра все включено». Стоит оговориться, что это не минимальные цены. АТОР приводит примеры стоимости туров, на которые могут ориентироваться туристы, выбирающие качественный отдых в Турции.
По акционным ценам стоимость туров на двоих с вылетом 11 июня в зависимости от уровня отеля следующая:
Большинство аналитиков считают, что цены на туры в Турцию при покупке в сезон будут выше по сравнению с их стоимостью в конце марта. Согласно прогнозам, в среднем по рынку рост цен составит 20−30%. Но многое будет зависеть от объема авиаперевозки и уровня спроса, считают эксперты.
По данным АТОР, чартерные перевозки в Турцию в летнем сезоне будут у туроператоров ANEX Tour, Coral Travel, FUN&SUN, PEGAS Touristik, TEZ Tour, «Библио-Глобус» и «Интурист». По заказу различных туроператоров (чартеры или выкупленные блоки мест) будут летать самолеты 10 авиакомпаний: AZUR air, Corendon Airlines, Nordwind Airlines, Pegasus Airlines, Red Wings, Southwind Airlines, Turkish Airlines, «Азимут», «Аэрофлот», «Ямал». К началу сезона этот список может расшириться.
В Анталью чартеры полетят из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Красноярска, Минеральных Вод, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми, Самары, Сочи, Сургута, Тюмени, Уфы, Челябинска. В Даламан чартерные перевозки будут осуществляться, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, из Казани, Сочи и Уфы. В Бодрум чартеры отправятся из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а в Стамбул и Измир — только из Москвы. Списки городов вылета различаются у разных туроператоров.