15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде обнаружен арктический суслик времен ледникового периода
Животному около 30 тысяч лет, но оно сохранилось в отличном состоянии.
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Палеонтологи из Канады обнаружили мумифицированного суслика времен ледникового периода. Ученые полагают, что он умер во время зимней спячки, пишет CBC.
Впервые животное было найдено в 2018 году старателем, работавшим на руднике Хестер-Крик — золотых приисках Клондайка. Шахтеры регулярно находят там кости и окаменелости.
Исследователи изучили суслика под рентгеном. Теперь животное выставят в местном музее рядом с черноногим хорьком, найденным несколько десятилетий назад.
Недавно ученые из Музея Брюса в Гринвиче обнаружили окаменелые останки самого крупного пингвина: животное весило 154 килограмма и обитало в водах у Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад.
Олеся Маевская