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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде обнаружен арктический суслик времен ледникового периода

Животному около 30 тысяч лет, но оно сохранилось в отличном состоянии.

Источник: Government of Yukon

Палеонтологи из Канады обнаружили мумифицированного суслика времен ледникового периода. Ученые полагают, что он умер во время зимней спячки, пишет CBC.

Впервые животное было найдено в 2018 году старателем, работавшим на руднике Хестер-Крик — золотых приисках Клондайка. Шахтеры регулярно находят там кости и окаменелости.

Ученые отмечают, что суслики являются особенно интересным видом для изучения. Именно они выжили на территории Юкон и после ледникового периода.

Исследователи изучили суслика под рентгеном. Теперь животное выставят в местном музее рядом с черноногим хорьком, найденным несколько десятилетий назад.

Недавно ученые из Музея Брюса в Гринвиче обнаружили окаменелые останки самого крупного пингвина: животное весило 154 килограмма и обитало в водах у Новой Зеландии более 50 миллионов лет назад.

Олеся Маевская

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