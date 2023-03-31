В Канаде обнаружен арктический суслик времен ледникового периода Животному около 30 тысяч лет, но оно сохранилось в отличном состоянии
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Главное
Что изменится с 1 апреля
15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японские ученые научились создавать пластик из заводских выбросов

Этот способ сделает материал безопаснее, дешевле и экологичнее.

Источник: Osaka Metropolitan University

Ученые из Осакского университета придумали способ синтезировать пластик из углекислого газа в низкой концентрации — как в выхлопных газах электростанций и заводов. Ранее им уже удалось создать материал из ацетона и углекислого газа только в высоких концентрациях.

Химики изобрели поли-3-гидроксибутират — биоразлагаемый, но водостойкий пластик, из которого делают упаковки. Для этого они перерабатывали чернила маркеров.

Под воздействием света через сутки больше 60% ацетона превратилось в 3-гидроксибутират. Как пишут исследователи на сайте университета, инновационная технология в перспективе поможет наладить производство пластика из отходов и сделает его дешевле и экологичнее.

Ранее мы рассказывали о разработанном учеными устройстве, которое делает топливо из воздуха. Аппарат собирает влагу и расщепляет ее на водород и кислород.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологиинаукаХорошие новости