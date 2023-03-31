15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японские ученые научились создавать пластик из заводских выбросов
Этот способ сделает материал безопаснее, дешевле и экологичнее.
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Ученые из Осакского университета придумали способ синтезировать пластик из углекислого газа в низкой концентрации — как в выхлопных газах электростанций и заводов. Ранее им уже удалось создать материал из ацетона и углекислого газа только в высоких концентрациях.
Химики изобрели поли-3-гидроксибутират — биоразлагаемый, но водостойкий пластик, из которого делают упаковки. Для этого они перерабатывали чернила маркеров.
Под воздействием света через сутки больше 60% ацетона превратилось в 3-гидроксибутират. Как пишут исследователи на сайте университета, инновационная технология в перспективе поможет наладить производство пластика из отходов и сделает его дешевле и экологичнее.
Ранее мы рассказывали о разработанном учеными устройстве, которое делает топливо из воздуха. Аппарат собирает влагу и расщепляет ее на водород и кислород.
Олеся Маевская