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20:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

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Путин утвердил Концепцию внешней политики

Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, говорится в документе.

Присяжные проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу

Трамп стал первым действующим или бывшим американским лидером, которому будут предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения.

Сотни людей застряли в снежном заторе на трассе М-4 «Дон»

30 марта в Ростовской области прошел сильный снегопад. Из-за ветра и мокрого снега на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы.

Лукашенко предложил формат перемирия на Украине

По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники.

Премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе

Инициатива предполагала расширение полномочий правительства и парламента в принятии законов и назначении судей. В январе в стране вспыхнули протесты и демонстрации, которые продолжаются по сей день.

ФСБ задержала корреспондента WSJ по подозрению в шпионаже

По данным спецслужбы, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну».

Итальянский регулятор ограничил работу ChatGPT в стране

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