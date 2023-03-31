20:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, говорится в документе.
Трамп стал первым действующим или бывшим американским лидером, которому будут предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения.
30 марта в Ростовской области прошел сильный снегопад. Из-за ветра и мокрого снега на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы.
По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники.
Инициатива предполагала расширение полномочий правительства и парламента в принятии законов и назначении судей. В январе в стране вспыхнули протесты и демонстрации, которые продолжаются по сей день.
По данным спецслужбы, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну».
Ограничения коснутся использования чат-ботом личных данных пользователей.