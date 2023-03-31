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16:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за гимнастику придумали против храпа?

Британский врач предложил проделывать пять упражнений для языка и горла для уменьшения храпа.

Источник: Reuters

Надоедливый храп можно свести к минимуму с помощью специальных упражнений языка и горла. Такой способ предложил хирург из Великобритании Каран Радж, пишет The Sun.

Из-за чего возникает храп?

Радж рассказал, что храп возникает из-за вибрации языка, неба и дыхательных путей. После того, как человек засыпает, мягкое нёбо колеблется и совершает удары о спинку языка и стенки дыхательных путей. Все это приводит к храпу.

Помимо этого, на появление храпа может повлиять лишний вес, употребление алкоголя и курение. Также хриплый звук может возникнуть во время сна, когда человек лежит на спине, заключил британский врач.

Что за гимнастика для мышц языка и горла?

Радж порекомендовал делать пять упражнений, которые укрепят мышцы языка и горла. Вот они:

1. Высунуть язык и удерживать его в течение пяти секунд. Для наибольшего сопротивления язык можно прижать к ложке. Повторять три-четыре раза.

2. Подвигать языком влево и вправо. Затем повторить то же самое во рту, прижимая язык к щекам.

3. Поднести руки к щекам и надавить. Одновременно нужно поочередно прижиматься языком к щекам. Должно ощущаться сопротивление, уточняет врач. Повторить три-четыре раза на каждую сторону.

4. Надавить языком на передние зубы, стиснув их. Повторить также три-четыре раза.

5. Высунуть язык и тянуть его вниз в течение пяти секунд. По словам Раджа, это упражнение укрепит мышцы задней стенки гортани.

Во время сна мышцы языка и горла расслабляются и велика вероятность возникновения храпа, поясняет врач. Упражнения помогут укрепить и привести в тонус эти мышцы. Это, в свою очередь, поможет минимизировать проблему.

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