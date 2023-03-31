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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео

Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет.

Водители Кентукки стали свидетелями милого семейного события. Как сообщает ViralHog, медведица перешла дорогу, чтобы отнести своего новорожденного детеныша.

Автор видео говорит, что случайно проезжал мимо на своем велосипеде и заметил косолапую парочку. Также он отметил, что медведица не только старалась не мешать движению, но и будто учила медвежонка быть внимательным при взаимодействии с людьми.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мы рассказывали, как семейство уток перекрыло проспект Мира и напало на женщину, которая пыталась им помочь.

Олеся Маевская

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