16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео
Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет.
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Водители Кентукки стали свидетелями милого семейного события. Как сообщает ViralHog, медведица перешла дорогу, чтобы отнести своего новорожденного детеныша.
Автор видео говорит, что случайно проезжал мимо на своем велосипеде и заметил косолапую парочку. Также он отметил, что медведица не только старалась не мешать движению, но и будто учила медвежонка быть внимательным при взаимодействии с людьми.
Ранее мы рассказывали, как семейство уток перекрыло проспект Мира и напало на женщину, которая пыталась им помочь.
Олеся Маевская