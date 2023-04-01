Названы десять удивительных фактов о птицах

Одна пара служит для защиты глаз от мелких частиц, вторая нужна, чтобы моргать, а третья необходима для сна. При этом они не способны двигать глазами.
Обычно представители этого вида достаточно скрытны, однако если их потревожить, они могут нанести опасный удар своими мощными ногами. Ноги казуара имеют кинжалообразные когти, которые способны убить практически любое живое существо с одного удара.
Ученые официально подтвердили, что вес мозга среднестатистического страуса составляет 42 грамма, а глаз — 47. Но это неспроста: благодаря эволюции эти птицы могут видеть не только то, что спереди, но и по бокам.
Но есть и исключения — нелетающие птицы. Например, пингвины и страусы. Однако чаще всего перьевой покров перевешивает полые легкие кости.
Речь идет о новокаледонском вороне, который умеет делать из веточек крюкообразные инструменты. Ими он вытаскивает личинок из-под коры, а также сбрасывает на улиток камни, чтобы разбить их панцирь.
Кишечник этих австралийских пернатых вырабатывает большое количество газов. Выпуская их, черви начинают задыхаться, выползают из своих укрытий и попадают прямо в клюв дроздов.
Живых птиц насчитывается не более 3 миллионов особей, в то время как ненастоящих — около миллиарда. Ответа, как так вышло, до сих пор нет.
У этих птиц есть специальная надглазничная железа, которая выводит соль через нос прямо из крови.
Эти пернатые постоянно роются в земле в поисках червей. Поэтому ноздри у киви постоянно забиваются землей и очистить их другим способом не представляется возможным.
Лирохвост, обитающий в Австралии, обладает сложнейшей голосовой системой. Она позволяет имитировать почти любые звуки, вплоть до воя бензопилы, выстрелов из винтовки, автомобильной сигнализации или человеческого голоса.