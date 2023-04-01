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23:06 (мск), источник: Газета.Ру

Паром из Сочи в турецкий Трабзон возобновит работу после девятилетнего перерыва

Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби заявил, что с 1 мая возобновится движение паромов через Черное море по маршруту Сочи — Трабзон спустя девятилетний перерыв. Об этом сообщает Aksam.

Источник: РИА "Новости"

«Наша работа по этому вопросу дала положительные результаты, и мы достигли договоренностей. Мы подпишем контракты 6 апреля. Мы запустим паром на 300 человек между Сочи и Трабзоном», — сказал Челеби.

По его словам, паром будет вмещать 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров.

Паромы между Сочи и Трабзоном курсировали с 1992 по 2014 год. Паром ходил раз в неделю. Время пути составляло около 12 часов. Также между двумя городами курсировало быстроходное судно типа «Комета», оно шло около пяти часов.

1 апреля управление МЧС России по Крыму сообщило в Telegram-канале, что была возобновлена работа паромной переправы в Керчи после непогоды. Паромная переправа через Керченский пролив функционировала с 1954 по 2020 год, она соединяла Крым и Краснодарский край. Переправа возобновила свою работу в 2022 году после взрыва 8 октября на Крымском мосту.

Дмитрий Лемеш

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