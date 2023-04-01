Паром из Сочи в турецкий Трабзон возобновит работу после девятилетнего перерыва

«Наша работа по этому вопросу дала положительные результаты, и мы достигли договоренностей. Мы подпишем контракты 6 апреля. Мы запустим паром на 300 человек между Сочи и Трабзоном», — сказал Челеби.
По его словам, паром будет вмещать 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров.
Паромы между Сочи и Трабзоном курсировали с 1992 по 2014 год. Паром ходил раз в неделю. Время пути составляло около 12 часов. Также между двумя городами курсировало быстроходное судно типа «Комета», оно шло около пяти часов.
1 апреля управление МЧС России по Крыму сообщило в Telegram-канале, что была возобновлена работа паромной переправы в Керчи после непогоды. Паромная переправа через Керченский пролив функционировала с 1954 по 2020 год, она соединяла Крым и Краснодарский край. Переправа возобновила свою работу в 2022 году после взрыва 8 октября на Крымском мосту.