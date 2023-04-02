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10:28 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем геолога, отметив, что работа специалистов способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний, настойчивости и самоотдачи. От вашего ответственного подхода к делу во многом зависят укрепление отечественного промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей, качество жизни людей. И конечно, ваша работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что сегодня перед геологами стоят серьёзные, масштабные задачи, приоритетными из них являются реализация проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, обеспечение энергетической и сырьевой независимости России.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что российские геологи будут и в дальнейшем добросовестно работать, внедряя в практику современные технологии, а также используя накопленный опыт, добиваться значимых результатов на благо Отечества.

Путин пожелал российским геологам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов.

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